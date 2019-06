Tänak neemt leiding in Rally van Sardinië, Neuville mag goed resultaat vergeten AB

Bron: Belga 1 Rally Halfweg de derde wedstrijddag in Sardinië heeft Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) de leiding overgenomen van de Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). Het verschil tussen beide rijders is zaterdagmiddag 6.4 seconden in het voordeel van Tänak. Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) is nog steeds derde.

Ook geen positieverandering voor Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Onze landgenoot is nog steeds zevende, maar ziet zijn achterstand op Kris Meeke (Toyota Yaris WRC), zesde in de stand, door een foute bandenkeuze oplopen tot 51.9 seconden.

Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) moest na zijn vroege opgave van vrijdag als eerste de baan op, maar de Fransman dacht daar anders over. Zowel in de eerste als in de tweede rit bood hij zich bij de start bewust later aan om zo een betere startpositie te bekomen. Het FIA-reglement laat dit toe, maar sportief is het niet. In Portugal maakte het Hyundai-team van Neuville ook al gebruik van het hiaat in het reglement. Ogier beschadigde in de tweede rit zijn ophanging, maar veel invloed op het resultaat heeft dit niet meer. De zesvoudig wereldkampioen heeft nog één doel: de powerstage van zondagmiddag.

Neuville startte zaterdagochtend met harde rubbers. Na de twee verkeerde bandenkeuzes op vrijdag koos de Belg ook deze keer de verkeerde banden. Het plan om tijd terug te pakken op de rijders voor hem mislukte. Neuville is nog steeds zevende, maar ziet de achterstand op Kris Meeke oplopen richting een minuut. “Ik vertrok met harde banden. Het blijkt nog maar eens een verkeerde bandenkeuze te zijn. Ik heb totaal geen grip, maar er is ook iets mis met de wagen. We moeten dat onderzoeken, want de wagen is totaal onbestuurbaar. Ik heb geen vertrouwen om te pushen”, zei Neuville.

Ott Tänak won zaterdagochtend alle drie de klassementsritten en nam op het einde van de eerste lus van drie klassementsritten de leiding over van Dani Sordo. Zaterdagnamiddag worden dezelfde drie ritten gereden.