Tanak leidt na tweede dag voor Ogier in rally van Wales Joost Custers

04 oktober 2019

21u38 0 WRC De tweede dag van de Wales Rally is een secondenslag geworden. Vooraan lijkt Toyota een fractie sneller dan de concurrentie, maar gezien bijzonder kleine verschillen is de wedstrijd verre van beslist. Na tien proeven leidt WK-leider Ott Tänak, voor zijn voornaamste WK-rivaal, Sébastien Ogier (Citroën). Kris Meeke is derde en dan volgt Thierry Neuville (Hyundai).

Ott Tänak liet in Wales nog maar eens zien waarom hij en niemand anders de grote favoriet op de wereldtitel is. De Est won vier van de negen proeven, tegen twee voor Elfyn Evans (Ford) en twee voor Sébastien Ogier (Citroën). Thierry Neuville kon enkel in een korte showproef bovenaan eindigen. Tänak vertrok bovendien deze ochtend met een kleine tien seconden achterstand, reed het gat weer dicht en nam in de donkere slotproef de leiding, om morgen optimaal van start te kunnen gaan. Echter met amper 8,4 seconden tussen Tänak en Neuville, en morgen (zaterdag) bijna 150 kilometer tegen de chrono, is er nog niets gespeeld.

Thierry Neuville verraste tot slot aan de finish met een vreemde uitleg: “Ik ben blij hier te staan, want we hadden niet de banden waar we om vroegen. Ik denk dat ik desondanks deze namiddag weinig tot geen tijd heb verloren.”