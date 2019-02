Tänak leidt in Rally van Zweden, Neuville zakt naar 4de plaats DMM

15 februari 2019

11u54

Auto- en Motorsport Ott Tänak staat halfweg de tweede wedstrijddag aan de leiding in de Rally van Zweden, de tweede manche in het wereldkampioenschap. De Est won vandaag twee ritten en heeft in de stand 5.5 seconden voorsprong op Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC). Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 5.6 van Tänak. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) is vierde op 6 seconden, met in zijn zog Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC).

Het werd een rustige ochtend voor de toppers. Sébastien Ogier moest als WK-leider als eerste de baan op, gevolgd door Thierry Neuville en Ott Tänak. Het nadeel om als eerste de baan op te moeten, werd enigszins beperkt omdat er in de eerste rit geen verse sneeuw op de weg lag. Dat was wel het geval in de tweede rit van de dag en een beetje in de derde rit. Ogier is na de eerste ronde vijfde op 14.4 van leider Tänak. “Het was geen slechte ochtend. Ik ben tevreden. De tweede doortocht wordt een pak moeilijker”, zei de Fransman.

Neuville moest vrijdagochtend de leiding afstaan aan Tänak, die twee ritten won. Neuville reed twee keer de derde tijd. Hij volgt als vierde op slechts 6 seconden van Tänak. “In de eerste rit kon ik sneller rijden, maar het kan verraderlijk zijn om meteen te snel te gaan”, aldus Neuville. “In de tweede rit heb ik wel meer gepusht. Over de laatste rit van deze ochtend ben ik niet tevreden. De weg was zeer hobbelig en de wagen sprong net als een kangoeroe. Deze namiddag wordt bijzonder zwaar. Op sommige plaatsen kwam de gravel nu al door de sneeuw.”

Neuville houdt de druk op leider Tänak. Verrassend is de tweede plaats van Suninen. De jonge Fin crashte in de eerste rit van de Rally van Monte Carlo, maar toont in Zweden zijn talent. De jubilerende Latvala, 197 WK-rally’s op de teller en daarmee de meest ervaren rallyrijder in het WK ooit, nestelt zich mee vooraan als derde.

Sébastien Loeb zat met heel wat twijfels in de eerste rit, waardoor hij naar eigen zeggen niet bevrijd kon rijden. De Fransman staat op de negende plaats. Marcus Grönholm (Toyota Yaris WRC) beleefde niet veel plezier aan zijn eenmalige comeback. De Fin spinde in de eerste en tweede rit om vervolgens van de baan te gaan in de derde rit. Zijn werkdag lijkt er al op te zitten.