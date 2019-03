Tänak leidt halfweg eerste dag in Corsica, Neuville volgt als derde MH

29 maart 2019

12u27

Bron: Belga 0 Rally Halfweg de eerste wedstrijddag in de rally van Corsica staat de Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) aan de leiding. De WK-leider heeft een kleine voorsprong van 1.3 sec op eerste achtervolger Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt als derde op 3.5 sec van de leider.

Het werd een bewogen ochtend op Corsica. Een verdwaalde koe hield achtereenvolgens Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) en Sébastien Loeb (Citroën C3 WRC) op, waarna de Fransman niet veel later in een haarspeldbocht spinde en kostbare tijd verloor. Ook Kris Meeke (Toyota Yaris WRC), donderdag nog de snelste in de shakedown, kende tegenslag. De Brit reed links vooraan lek en verloor, behalve een kleine minuut, zo goed als alle kansen op eindwinst in deze wedstrijd. Viervoudig winnaar in Corsica, Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC), gleed tegen een boordsteen, beschadigde daarbij zijn ophanging en verloor twee minuten. Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) verraste met de snelste tijd, 2.9 sec sneller dan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), die ondanks zijn goede tijd niet echt vrolijk oogde. "Ik ben verrast door mijn tijd want ik voel me helemaal niet comfortabel in de wagen. Ik worstel er echt mee.”

Ruim 75% van het parcours van de rally van Corsica is nieuw dit jaar. Dat in combinatie met het feit dat er deze middag geen assistentie is toegestaan zorgt toch voor enig voorbehoud bij de rijders. Al was dat niet echt te merken bij Ott Tänak die de tweede en derde klassementsrit won. "Deze ochtend was niet echt goed, eerder consistent. We kenden evenwel geen problemen maar het kan sneller", aldus Tänak die 1.3 sec voorsprong heeft op een sterke Elfyn Evans. De Brit reed de snelste tijd in de openingsrit.

Neuville: “Het voelt soms gevaarlijk aan”

Thierry Neuville volgt als derde op 3.5 sec van Tänak. De Belg is niet helemaal tevreden maar blijft wel in het spoor van de leider. "Het gevoel in de derde rit was iets beter. Mijn nota's zijn de ene keer te snel en de andere keer iets te langzaam. We hebben die nota's moeten nemen tegen 40 km/u. Het voelt soms gevaarlijk aan en ik wil geen risico's nemen", zei Neuville.

Voorlopig is het niet de rally van Citroën. Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) is zevende en kijkt al tegen een achterstand van 24.2 sec aan. Op asfalt is dat al een aanzienlijke kloof. "Dit is niet de start waarop we hoopten. We worstelen een beetje met de wagen. Ik heb een paar wijzigingen gedaan en hoop dat het deze namiddag beter zal zijn.”

De andere Belgen breken voorlopig geen potten. Na twee ritten rijdt Renaul Jamoul, corijder van Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5) rond als 18e. Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) is 27e. Guillaume de Mevius (Citroen C3 R5) is na twee ritten 28e.

Vanmiddag is er geen assistentie voorzien. De rijders moeten eventuele problemen zelf zien op te lossen. Er mogen wel andere banden gemonteerd worden voor de drie resterende ritten van de dag.