Tänak leidt comfortabel in Rally van Duitsland na pech Ogier en Neuville Joost Custers

24 augustus 2019

21u11 0 WRC Zoals voorzien is de manche vandaag van de WRC in Duitsland beslissend geworden. Ott Tänak mag gaan slapen met de wetenschap dat Thierry Neuville en Sébastien Ogier beide lek reden op Panzerplatte en veel tijd verloren. Tänak leidt met een comfortabele voorsprong op zijn teamgenoten bij Toyota, Kris Meeke en Jari-Matti Latvala.

“Ik had een zeer mooie dag, na de problemen van Neuville, kon ik mijn werk perfect afmaken”, aldus Tänak aan de finish van de laatste proef van de dag. Inderdaad, hij liet de laatste zeges in de proeven aan zijn teamgenoten Jari-Matti Latvala en Kris Meeke en toonde de mentale sterkte van een toekomstige wereldkampioen. Indien Tänak morgen het werk afmaakt, verlaat hij Duitsland met veertig of meer punten bonus op Neuville en Ogier. Bovendien vinden we Kris Meeke en Jari-Matti Latvala op twee en drie, wat maakt dat Toyota ook weer WK-leider bij de constructeurs kan worden.

Neuville reed lek tijdens de eerste passage op Panzerplatte,met een vreemde uitleg. Enerzijds vertelde hij aan Belga dat hij niet wist hoe hij lek kon rijden, anderzijds maakte de WRC TV-crew melding van het feit dat Neuville al voor de start van Panzerplatte 1, voelde dat er iets mis was… In Panzerplatte 2 was het dan aan Ogier om met zijn Citroën lek te rijden. “Ik heb al een frustrerende rally en nu dit”, aldus de zesvoudige wereldkampioen.

Het resultaat van dat alles is dat Tänak leidt, met 32,4 seconden bonus op Meeke en 41,8 op Latvala. Sordo, Neuville en Mikkelsen volgen in hun Hyundai respectievelijk op 1min10, 1min35 en 1min37. Sébastien Ogier is achtste op 2min9, achter zijn teamgenoot Lappi.

Morgen staat er nog 80 kilometer tegen de chrono op de timing, met de finish rond de klok van één.