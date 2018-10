Tänak is op weg naar dubbelslag, Neuville kent problemen: "Moet namiddag proberen te pushen" MH

06 oktober 2018

11u59

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Ott Tänak ligt op koers om in Wales een dubbelslag te realiseren. De Est won deze voormiddag twee van de vier ritten en heeft zijn voorsprong op zijn eerste achtervolger vergroot tot 48 seconden. Een vierde overwinning op rij én de leiding in de tussenstand van het WK wenkt.

Huidig WK-leider Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) gleed in de tweede rit van de dag van de baan, verloor 50 seconden en is intussen weggezakt naar de negende plaats. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) heeft de tweede plaats van Neuville ingepikt. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) is derde op 51,3 seconden van leider Tänak.

Het waren vanochtend typische weersomstandigheden in de bossen van Wales. De regen van afgelopen nacht maakte de typische boswegen nog gladder en verraderlijker. Opmerkelijk waren de tijden van de rijders die als eerste de weg op gingen. Die waren vaak beter dan de rijders die iets verderop van start gingen. Ogier koos voor een tussenoplossing en ging als vijfde van start. Neuville en Tänak respectievelijk als achtste en negende. Tänak won dan wel twee ritten, de tijdverschillen in vergelijking met vrijdag waren niet zo groot. "Het voelt aan alsof ik vandaag over iets minder power beschik. De bandenkeuze was ok denk ik. Iedereen kiest andere rubbers maar uiteindelijk zijn de tijden vergelijkbaar", zei Tänak.

Thierry Neuville kende een rampzalige ochtend die wel eens grote gevolgen voor zijn strijd voor de wereldtitel kan hebben. De Belg gleed in de tweede rit van de baan. "Als je sinds het begin van het seizoen op en over de limiet gaat dan kan dit gebeuren", zei Neuville. "Het is de eerste keer sinds de rally van Monte Carlo dat ik in de fout ga en de wagen even vast komt te zitten. Deze namiddag moet ik proberen te pushen. In de voormiddag lukte dat niet. Ik denk dat we de verkeerde banden hebben gekozen. Vooraan liggen harde rubbers waarmee ik constant lig te worstelen. Ik heb totaal geen grip. Ik rijd nochtans goed maar ik kan het verschil niet maken. Als ik te veel push kom ik in de problemen."

De Belg is teruggezakt naar de negende plaats en staat na dertien ritten op iets meer dan 40 seconden van het podium. Wil hij zijn kansen op een eerste wereldtitel gaaf houden, dan moet de Belg in de vijf resterende ritten enkele plaatsen proberen op te schuiven. In de virtuele stand voor het WK komt Tänak aan de leiding en heeft hij 10 punten voorsprong op Thierry Neuville.