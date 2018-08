Tänak is eerste leider in Duitsland, Neuville opent als achtste TLB

16 augustus 2018

20u33

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) heeft in Sankt Wendel de openingsrit van de Rally van Duitsland gewonnen. Over de 2.05 km lange technische klassementsrit was Tänak 0.4 seconden sneller dan de Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). Vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) reed de vierde tijd op 0.9 van Tänak. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) begon met de achtste tijd en moest 2 seconden toegeven op de Estse leider.

Ott Tänak trekt dus meteen de lijn van de Rally van Finland door. Eind vorig maand domineerde hij en zijn Toyota team deze wedstrijd. "Het was een verschrikkelijke rit. Ik heb nooit eerder zo'n superspecial meegemaakt. Ik had constant onderstuur. Nu, het is hetzelfde voor iedereen. De echte rally start vrijdag."

Voor de start van de rally vertelde Thierry Neuville dat hij met vertrouwen toeleeft naar deze wedstrijd. "De situatie van nu is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ik stond toen ook aan de leiding van het WK met dat verschil dat ik nu meer voorsprong heb. De wagen werkt goed en we weten wat ons te doen staat. Een podiumplaats zou goed zijn. Een zege is beter. Het absolute doel is om voor Sébastien Ogier te eindigen en misschien ook voor Ott Tänak." Neuville reed in de straten van Sankt Wendel de achtste tijd. "Het maakt echt niet zoveel uit. Vanaf de eerste meter waren de banden oververhit en had ik bijna geen grip. Zo'n rit is leuk voor de toeschouwers. De organisatoren verwachten hier 200.000 mensen en daar zullen ook veel Belgen bij zijn. Dat is leuk."

Voor Jourdan Serdiridis en zijn Belgische corijder Frederic Miclotte (Ford Fiesta WRC) begon de Rally van Duitsland eerder ontgoochelend. Serdiridis, die start met een Ford Fiesta WRC van M-Sport, raakte bij het nemen van een rotonde een boordsteen waardoor de band gedeeltelijk van de velg liep. De Griekse zakenman, die in België woont en werkt, verloor 27.4 op leider Tänak.

Vrijdagochtend iets na 10u00 gaat de eerste van zes klassementsritten tussen de wijngaarden van start. De Rally van Duitsland eindigt zondagnamiddag.