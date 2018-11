Tänak houdt druk hoog op Ogier in Australië, waar Neuville achtste is: “Kunnen alleen maar blijven geloven” Joost Custers

17 november 2018

08u02 0 Auto- en Motorsport In Australië leidt de Est Ott Tänak de rally na de tweede dag. De Est houdt zo de druk hoog op Sebastien Ogier die geen plaatsen meer mag verliezen als hij morgen een zesde wereldtitel wil pakken. Thierry Neuville is achtste, maar wel al op 2 minuten en 39 seconden van de leider Tänak en virtueel uitgeteld voor de titel.

De tweede dag in Australië was vooral showtijd voor Tänak die van de vijfde plaats naar de leiding reed. In zijn Toyota won hij vijf proeven en de Est telt nu bijna 10 seconden meer dan zijn teamgenoot Jari-Matti Latvala, wat ook maakt dat Toyota richting de titel bij de constructeurs lijkt te gaan. In de strijd om de rijderstitel telt Ogier bij deze stand 212 punten, Tänak 206 en Neuville 205. Als er morgen niets verandert, dan is Ogier dus voor de Powerstage zeker van de wereldtitel.

Neuville kende in de derde proef van de dag nog even een momentje toen hij de berm van de weg raakte , maar verloor geen tijd en de schade aan het achterwiel kon tijdens de service hersteld worden. “Het was een dag op de limiet, met een foutje, zonder erg evenwel”, stak de Belg na afloop van wal. “We hebben echt alles gegeven, maar door onze startpositie zat er niet meer in. We kunnen alleen maar blijven geloven en lijken wat er morgen gebeurt. Ik wil morgen nog een plaats goedmaken en we gaan er alles aan doen. Hoe dan ook, voor de finish blijf ik alles geven en opgeven doen we niet.”

In de stand leidt Tänak dus voor Latvala, Haydon Paddon (Hyundai) en Mads Ostberg (Citroën). Op de slotdag staan nog zes proeven op het menu, waaronder de Powerstage.