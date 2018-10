Tänak heerst in Wales, Neuville is tweede: "Tijdens de laatste rit ging het prima" MH

05 oktober 2018

18u15

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) staat na afloop van de eerste volledige wedstrijddag aan de leiding in de Rally van Wales, de op twee na laatste wedstrijd van het WK rally 2018. De Est heeft 28.8 seconden voorsprong op Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) rijdt rond in derde positie op 31.3 van leider en teamgenoot Tänak. Wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) volgt als vijfde op 38.2 van Tänak.

De regen en modder zorgden voor omstandigheden die Ott Tänk liggen. Ook nu staat er werkelijk geen maat op de Est. Na zijn zeges in de rally's van Finland, Duitsland en Turkije staat hij na afloop van de eerste volledige wedstrijddag in Wales aan de leiding. Tänak won vandaag vijf van de acht klassementsritten. Tijdens de tweede doortocht op de 29,13 km lange rit van Brenig kwam Tänak goed weg toen de band links vooraan beschadigd werd, maar niet lek kwam te staan. "De laatste rit van de dag was best moeilijk, maar over het algemeen ben ik best tevreden met onze prestaties van vandaag. We hebben een goede stap gezet."

Thierry Neuville was deze voormiddag niet echt tevreden over de afstelling van zijn wagen. Deze namiddag verging het de Belg toch wat beter en schoof hij op naar de tweede plaats. In de slotrit reed hij de beste tijd, nadat hij in de voormiddag ook al een rit had gewonnen. "Deze voormiddag was het moeilijk om als eerste de baan op te gaan", stelde Neuville. "Er waren geen sporen en de wagen deed niet wat ik wou. Tijdens de assistentie hebben we aan de afstelling gewerkt, waardoor het deze namiddag beter ging. Ik kon nu toch wat pushen. Tijdens de laatste rit ging het prima."

Sébastien Ogier kreeg in de voormiddag af te rekenen met versnellingsbakproblemen die, gelukkig voor de Fransman, opgelost werden tijdens de assistentie. In de namiddag klom hij van de achtste naar de vijfde plaats, maar ook hij moest de dominantie van Tänak ondergaan. "Het was niet ons dagje. Het had beter gekund, maar we moeten blijven proberen."

Al bij al was het een rustige wedstrijddag in Wales, al zullen Ford-rijders Elfyn Evans en Timo Suninen daar ongetwijfeld anders over denken. Evans, de winnaar van vorig jaar, moest op weg naar de eerste klassementsrit van vrijdagnamiddag opgeven. Hij stond op dat moment op de tweede plaats op 8.9 van Tänak. In de slotrit van de dag moest Suninen opgeven toen zijn wagen in een gracht terecht kwam.

Morgen wordt een bijzonder interessante wedstrijddag. De deelnemers krijgen 9 klassementsritten, goed voor ruim 150 competitieve kilometers, voor de wielen geschoven. Tijdens de dag is geen assistentie toegestaan. Halfweg de dag is er wel een bandenwissel voorzien en kan er getankt worden. De Rally van Wales eindigt zondagnamiddag omstreeks 14u30.