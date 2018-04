Tänak heerst in Rally van Argentinië, Thierry Neuville staat tweede LPB

28 april 2018

21u29

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) staat na afloop van de tweede dag in de Rally van Argentinië aan de leiding. De Est won vandaag vijf van de zeven ritten. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) is opgeschoven naar de tweede plaats en volgt op 46,5 seconden van Tänak.

Met de ritzeges van vrijdag erbij won Tänak nu al tien van de vijftien klassementsritten. De Est kan zondag zijn derde WK-rally uit zijn carrière winnen. Neuville begon de dag als derde, maar schoof één plaats op. Onze landgenoot was in een interessant duel verwikkeld met Kris Meeke (Citroën C3 WRC). De Brit reed echter lek in de laatste klassementsrit van de dag, verloor 2:30 en zakte naar de achtste plaats.

"In de laatste rit van de dag heb ik mijn banden misschien iets te fel gespaard. Ik speelde het veilig en wou vermijden dat ik lek zou rijden", zei Neuville bij aankomst. De Belg heeft 21,7 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Dani Sordo. De Spanjaard is de buffer tussen de tweede plaats van Neuville en de vierde plaats van WK-leider Sébastien Ogier (Ford Focus WRC).



Zondag worden er nog drie klassementsritten gereden waaronder een dubbele doortocht op El Condor. Voor het eerst ooit wordt die klassementsrit in omgekeerde richting gereden. Het wordt een beklimming naar een hoogte van 2.136 meter. De Rally van Argentinië eindigt zondagavond omstreeks 18u20.

Klassement:

1. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 2u58:33.9

2. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) 46.5

3. Dani Sordo-Carlos del Barrio (Spa/Hyundai i20) 1:08.2

4. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 1:59

5. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (Noo/Hyundai i20) 2:13.8

6. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 2:42.9

7. Elfyn Evans-Phil Mills (GBr/Ford Fiesta) 2:49.1

8. Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-Ier/Citroën C3) 3:20.4 PJB/