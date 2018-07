Tänak gaat aan de leiding na vijfde proef in Rally van Finland, Neuville pas tiende GVS

27 juli 2018

13u01

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Est Ott Tänak (Toyota) bezet na de vijfde klassementsproef van vandaag de leiding in de Rally van Finland, de achtste WK-manche. De Fransman Sébastien Ogier (M-Sport Ford) laat als zevende voorlopig onze landgenoot en leider in de WRC-tussenstand, Thierry Neuville (Hyundai), achter zich.

Neuville is pas tiende. De Oostkantonner telt in de tussenstand 27 punten voorsprong op Ogier. Tänak toonde zich de snelste in de tweede en vijfde klassementsproef en kon tussendoor de Noor Mads Ostberg (Citroën), winnaar van de vierde klassementsproef, nipt (+1.1) achter zich houden.

Ogier en Neuville staan er momenteel beiden niet zo goed voor. De Fransman telt als zevende 28.7 achterstand op Tänak, Neuville is tiende op 1:07.5.

Tussenstand Rally van Finland na KP5

1. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 27:22.2

2. Mads Ostberg-Torstein Eriksen (Noo/Citroën C3) op 1.1

3. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 10.8

4. Hayden Paddon-Seb Marshall (NZe-GBR/Hyundai i20) 14.8

5. Teemu Suninen-Mikko Markkula (Fin/Ford Fiesta) 16.4

6. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta) 25.7

7. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 28.7

8. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 49.1

9. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBR/Citroën C3) 54.0

10. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) 1:07.5

11. Kalle Rovanperä-Jonne Halttunnen (Fin/Skoda Fabia) 1:23.8