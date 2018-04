Tänak domineert in Rally van Argentinië, Neuville zakt weg: "Ontgoocheld wanneer je niet kan meestrijden voor zege" LPB

27 april 2018

22u57

Bron: afp/belga 0 Auto- en Motorsport Ott Tänak staat na de eerste wedstrijddag aan de leiding in de Rally van Argentinië. De Est won vandaag 5 van de 7 ritten en heeft in de tussenstand 22,7 seconden voorsprong op eerste achtervolger Kris Meeke (Citroën C3 WRC). Thierry Neuville (Huyndai i20 Coupe WRC) beleefde een moeilijke ochtend maar besluit de dag als derde op 28,6 seconden op leider Tänak.

Nadat hij gisteravond de snelste was tijdens de superspecial begon Neuville de dag als leider. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) moest als WK leider als eerste de weg op gevolgd door Thierry Neuville. Een nadeel dat in de openingsrit van de dag uitdraaide op een voordeel. Naarmate de rijders gestart waren bleef het stof hangen waardoor de zichtbaarheid aanzienlijk verminderde. Een aantal rijders kloeg over stof dat de wagen binnendrong. Ogier reed in de openingsrit van de dag de snelste tijd. Neuville de vierde. Minder goed verging het Ott Tänak. De Est spinde en moest 23,8 seconden toegeven op Ogier die de leiding overnam van Neuville.

Tijdens de tweede rit van de dag ontbond Tänak al zijn duivels en won hij de eerste van in totaal vijf klassementsritten. "Behalve de eerste klassementsrit kenden we een goede dag. We presteerden vrij aardig. De wagen begint écht bij me te passen." Het werd een dolle vrijdagochtend. Na de superspecial en de drie ochtendritten waren er vier verschillende leiders.

Minder goed verging het Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). De teamgenoot van Tänak was tijdens de derde klassementsrit op weg naar een supertijd tot hij een paar kilometer van de finish zijn ophanging beschadigde op het moment dat hij een bocht afsneed. Latvala was gebrand om zijn zwakke seizoenstart uit te wissen met een klinkende prestatie. Het werd evenwel opnieuw een ontgoocheling. De wagen is zo fel beschadigd dat de Fin morgen niet meer aan de start komt.

In 2015 won Kris Meeke zijn eerste WK rally in Argentinië en ook nu blijft hij zijn kansen op een mogelijke zege gaaf houden. Zelfs met een achterstand van 22,7 seconden blijft alles mogelijk. De Argentijnse ritten zijn de ruwste van het kampioenschap. Deze middag reden meerdere rijders lek, onder hen ook Kris Meeke. De Ier wist evenwel het tijdverlies te beperken.

Thierry Neuville zakte na de tweede klassementsrit van de dag naar de 6de plaats al moet het gezegd zijn dat de tijdverschillen klein waren. Neuville kon op geen enkel moment aan de tijden van Tänak en Meeke maar sluit de dag wel af op de derde plaats. "Het was geen slechte dag maar het is wel ontgoocheld wanneer je niet kan meestrijden voor de zege" zei Thierry Neuville na afloop van de achtste rit. "Het was uitkijken om niet lek te rijden. We hebben vandaag ons best gedaan. Morgen gaan we beter doen."

Morgen worden er 7 klassementsritten gereden, zondag nog eens 3. De rally van Argentinië eindigt zondagavond omstreeks 18u20.