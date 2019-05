Tänak blijft leider in Rally van Portugal, Neuville schuift op naar vierde plaats Redactie

31 mei 2019

20u22

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) heeft de eerste wedstrijddag in de Rally van Portugal ondanks technische problemen in de voormiddag afgesloten op de vierde plaats. In de zevende WK-manche bedraagt de achterstand van onze landgenoot 25.3 seconden op de Estse leider Ott Tänak (Toyota Yaris).

Tänak leidt voor twee ploegmaats, de Fin Jari-Matti Latvala (op 15.2) en de Brit Kris Meeke (op 21.7). Daarna volgt Neuville op een voorlopige vierde stek, de Franse WK-leider Sébastien Ogier (Citroën C3) is vijfde, op 26 seconden van Tänak.

De gevreesde problemen bij Hyundai bleven vrijdagnamiddag uit, waardoor Thierry Neuville een probleemloze namiddag kende en in de zesde rit de snelste tijd reed. "We wisten dat het een moeilijke dag zou worden. Het is alleen jammer dat ik deze ochtend een fout maakte en iets te voorzichtig was", zei Neuville aan de finish van de zesde rit.

Ook de problemen bij Neuvilles teamgenoten Sébastien Loeb en Dani Sordo raakten opgelost. De Spanjaard bedankte zijn team met de snelste tijd in de vierde klassementsrit, na ook al de snelste chrono in de openingsproef. Een goed klassement kan de Spanjaard vergeten. Sordo reed de derde klassementsrit dan wel uit, maar was bijna negentien minuten trager dan ritwinnaar Tänak.

In de zesde klassementsrit had Teemu Suninen (Ford Fiesta) een tijdlang zicht op de snelste tijd en de tweede plaats in de tussenstand, tot zijn remmen het lieten afweten. De Fin verloor behalve een minuut ook zijn derde plaats. Hij zakte naar de zesde stek. Met het oog op vrijdag doet hij een slechte zaak, want het klassement na de zesde rit bepaalt de startposities. Helemaal achteraan bengelen Loeb (29e) en Sordo (30e).

Guillaume De Mévis (Citroën Racing) staat na zes klassementsritten op de 23e plaats in de stand, op 5:54.9 van de leider. In zijn WRC2-klasse is de Brabander voorlopig elfde.