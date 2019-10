Tänak blijft de dans leiden in Wales, Neuville voorbij Ogier naar tweede plaats Joost Custers

05 oktober 2019

19u01 1 WRC Rally Er staan vanavond nog wel een korte showproef op het programma in Wales, maar het grootste deel van de opdracht vandaag zit er voor de rijders op. Vooraan blijft Ott Tänak de sterkste, al bedraagt zijn voorsprong op Thierry Neuville nog steeds amper 10,1 seconden. Neuville is dus Sébastien Ogier voorbijgegaan, die nu derde is op 16 seconden van de Est in de Toyota.

We kregen vandaag een ander beeld in Wales dan gisteren, met vooral drie snelste tijden, in zes proeven voor de lokale man Elfyn Evans in de Ford Fiesta. Evans zet zo druk op Andreas Mikkelsen (Hyundai), nu vijfde in de stand en zelf winnaar van één proef. Van de toppers kon enkel Neuville een KP winnen, meer nog onze landgenoot deed dat tweemaal. Maar desondanks verloor Neuville vandaag nog 1,7 seconde extra op Tänak, tegenover de eindstand na de eerste volledige dag. De Est lijkt dus de te kloppen man en mits een zege wordt hij ook de absolute topfavoriet in het WK.

In WRC2-Pro leidt Kalle Rovanperä (Skoda) en in WRC2 voert Petter Solberg het veld aan in zijn Volkswagen Polo. Guillaume de Mevius (Citroën) is negende.

Tussenstand: 1. Tänak 02:40:11.1; 2. Neuville +10.1s; 3. Ogier +16.3s; 4. Meeke +24.3s; 5. Mikkelsen +42.8s; 6.Evans +45.6s