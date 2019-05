Tänak besluit de dag als leider, Neuville zet druk op Meeke in Rally van Portugal Redactie

31 mei 2019

20u22

Bron: Belga 0 Autosport Ott Tänak (Toyota Yaris) heeft de eerste dag van de Rally van Portugal als leider afgesloten. De Est heeft 17.3 voor op zijn Finse teamgenoot Jari-Matti Latvala. De Noord-Ier Kris Meeke maakt het Toyota-succes compleet. Hij is derde op 22.8. Thierry Neuville (Huyndai i20 Coupe) volgt als vierde, op 1.4 van Meeke.

Er stond geen maat op de Toyota’s tijdens de openingsdag. Niet dat ze zoveel sneller waren dan de andere wagens. Maar de Toyota’s waren wel bijzonder regelmatig en bleven, behalve een intercomprobleem bij Kris Meeke tijdens de tweede rit, uit de problemen. Dat kan niet gezegd worden van de Hyundai’s. Tijdens de derde klassementsrit van de dag kregen Dani Sordo en Sébastien Loeb vrijwel meteen na de start technische problemen. Teambaas Andrea Adamo gaf toe dat er een fout werd gemaakt en kon op dat moment niet garanderen dat Neuville die problemen niet zou krijgen. Bijkomend probleem voor de Hyundai’s was dat er in de namiddag enkel een bandenwissel was toegestaan. De echte service was voorzien na afloop van de superspecial. Gelukkig voor de Belg bleef hij uit de problemen en won hij in de namiddag twee van de vier gereden ritten. “Het was een moeilijke dag. Ik ben ontgoocheld over mijn ochtend. Er was het laag hangend stof en ik was ook wat te voorzichtig. Het was moeilijk om na mijn crash meteen het goede gevoel terug te vinden”, verklaarde de Belg, die in de tweede rit nog een handvol seconden verloor toen hij zijn motor liet afslaan.

Ook de Ford Fiesta’s bleven niet gespaard van technische problemen. Eflyn Evans kreeg een technisch probleem, dat even snel weer weg was als het was opgedoken. Teemu Suninen zag een podiumplaats verdwijnen toen er tijdens de zesde klassementsrit plots remproblemen opdoken en hij die rit e de superspecial zonder remmen moest afwerken.

Net als Toyota bleef ook Citroën gespaard van technische problemen. Sebastien Ogier moest als eerste de baan op, maar wist al bij al de schade nog te beperken en besluit de dag als vijfde. Esapekka Lappi reed lek en verloor daarbij ruim één minuut. Morgen worden er zes klassementsritten gereden, goed voor 160,70 kilometer. De rally van Portugal eindigt zondagnamiddag.