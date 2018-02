Tänak eerste leider in rally van Zweden, Neuville klokt zesde tijd Joost Custers

15 februari 2018

22u40

Bron: Eigen berichtgeving 0

In Karlstad is de WRC Rally van Zweden van start gegaan met een korte showproef van 1,9 kilometer op de lokale paardenrenbaan. De snelste tijd was voor Ott Tänak, voor zijn teamgenoot bij Toyota Jari-Matti Latvala, de winnaar van vorig seizoen. De derde plek was enigszins verrassend voor de Noor Mads Ostberg, die een eenmalig optreden maakt in een Citroën C3 WRC. Thierry Neuville (Hyundai) liet de zesde tijd noteren, op één seconde van Tänak. Sébastien Ogier (Ford) werd negende, op 2,5 seconde.