Suninen pakt leiding na dag 2 in Rally van Zweden, Neuville gaat in de fout en staat zevende DMM/LPB

15 februari 2019

18u06

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) staat na afloop van de tweede wedstrijddag in de Rally van Zweden aan de leiding. De Fin heeft twee seconden voorsprong op de Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). De Noor Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) is derde op 17.8 van Suninen. WK-leider Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) en Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) beleefden een tegenvallende namiddag. Ogier kwam vast te zitten op een sneeuwmuur en moest opgeven. Neuville verloor veel tijd nadat hij tot twee keer toe een sneeuwmuur raakte en spinde. De Belg staat op de zevende plaats, op 52.7 van Suninen.

De eerste drie klassementsritten van de dag kenden een rustig wedstrijdverloop. Tänak keerde vanmiddag als leider terug naar Torsby, met in zijn spoor Suninen en Latvala. Neuville volgde op zes seconden van de Est, Ogier op 14.4. De rijders maakten zich zorgen over hoe de ritten er in de namiddag zouden bijliggen. Hun bezorgdheid bleek terecht. Het dun laagje sneeuw had overal plaatsgemaakt voor een mix van gravel en smurrie, waardoor de Rally van Zweden meer weg had van een gravelrally in plaats van een sneeuwrally.

Neuville ging als eerste in de fout. De Belg raakte in KP5 tot twee keer toe een sneeuwmuur en verloor kostbare tijd. In de daaropvolgende rit ging zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier in de fout, hij parkeerde zijn Citroën C3 WRC bovenop een sneeuwmuur. Op de plaats van de crash waren bijna geen toeschouwers aanwezig om Ogiers Citroën uit de sneeuw te duwen, waardoor de Fransman moest opgeven. In de laatste rit van de dag ging Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) eveneens in de fout. De meest ervaren rallyrijder, die in Zweden zijn 197ste WK-rally rijdt, botste op een sneeuwmuur en verloor veel tijd. Latvala stond voor de crash op de tweede plaats.

Suninen zat vanochtend meteen in het goede ritme en trok die lijn deze namiddag door. Hij was de snelste in KP6 en nam de leiding. Een sterke prestatie van de Fin, die begin deze maand zijn 25ste verjaardag vierde. Met het oog op het WK doet Tänak een goede zaak. De Est kende geen problemen en is momenteel tweede. Zaterdag worden er acht klassementsritten gereden. De Rally van Zweden eindigt zondagnamiddag.