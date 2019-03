Straffe kost: amper 18-jarige Herta wint IndyCar in Austin YP

24 maart 2019

21u25

Bron: Belga 0 Autosport De Amerikaan Colton Herta (Harding Steinbrenner) heeft vandaag in Austin de tweede manche van het seizoen in de IndyCar op zijn naam geschreven.

Herta bleef zijn landgenoten Josef Newgarden (Penske), winnaar in St Petersburg (Florida) twee weken geleden, en Ryan Hunter-Reay (Andretti) voor. De Australische veteraan Will Power (Penske), die vanaf poleposition vertrok, moest opgeven.

Het was voor de achttienjarige Herta nog maar zijn derde wedstrijd in de IndyCar. Hij wordt zo de jongste winnaar ooit. De vorige recordhouder was Graham Rahal, die negentien jaar en drie maanden oud was toen hij in 2008 in St Petersburg (Florida) won.

De derde manche van de IndyCar staat over twee weken op het programma, in Alabama.