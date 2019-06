Stoffel Vandoorne voor het eerst aan de start van 24 uur van Le Mans ABD

11 juni 2019

18u09

Bron: BELGA 0 Le Mans Wat kunnen de Belgen in de 24 uur van Le Mans? Met Stoffel Vandoorne (BR), Maxime Martin (Aston Martin) en Laurens Vanthoor (Porsche) nemen komend weekend drie landgenoten deel aan de 87e editie van de Franse klassieker in de autosport.

De kans dat er bij de finish zondag om 15u00 een landgenoot op het podium staat is reëel. Vooral Stoffel Vandoorne is een serieuze kanshebber. De voormalige F1-piloot, en momenteel aan de slag in de Formule E, neemt voor de eerste keer deel aan de klassieker in Le Mans, en dat in de hoofdcategorie. Hij wordt bij BR geflankeerd door de Russen Vitaly Petrov en Mikhail Aleshin. De Kortrijkzaan maakte in mei zijn debuut in een uithoudingsrace. Hij werd toen derde in de 6 uur van Spa-Francorchamps. De grootste concurrent voor Vandoorne wordt Toyota. De Japanse renstal start met twee voertuigen en is de grote favoriet om zichzelf op te volgen.

Verder nemen er nog twee Belgen deel in de GTE-Pro-categorie. Laurens Vanthoor (Porsche) keert - aan de zijde van de Fransman Kévin Estre en de Deen Michael Christensen - als titelverdediger terug. Het is zijn derde deelname. Maxime Martin van zijn kant heeft de Brit Alexander Lynn als ploegmakker. Hij werd vorig jaar dertiende. De tegenstand in de GTE-Pro is groot met teams van Ferrari, Ford, Corvette en BMW. De start van de 24 Uur van Le Mans wordt zaterdag gegeven om 15u00.