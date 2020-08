Stoffel Vandoorne verovert polepositie voor laatste Formule E-race van seizoen Redactie

13 augustus 2020

16u16 0 Formule E Stoffel Vandoorne (Mercedes) mag straks om 19.03 uur vanaf de polepositie starten in de elfde en laatste ePrix van het seizoen, die wordt gereden op het circuit van Tempelhof in Berlijn.

Tijdens de Superpole met de top zes uit de kwalificaties legde Vandoorne het snelste rondje af in 1:15.468. De Zwitser Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) was 59 duizendsten trager. De Duitser René Rast (Audi Sport ABT Schaeffler) werd derde op 0.252. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra) moest tevreden zijn met de 16de chrono.

De Portugees Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) is sinds zondag zeker van de titel in de Formule E. Vandoorne is met 59 punten negende in de stand.