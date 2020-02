Stoffel Vandoorne stelt teleur in Marrakesh en valt opnieuw buiten WK-punten XC

29 februari 2020

17u38 0 Formule E Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah) heeft in het Marokkaanse Marrakesh de vijfde ePrix van het seizoen gewonnen. De 28-jarige Portugees startte op de pole en had op de finish 11.427 voor op de Duitser Maximilian Günther (BMW). De Fransman Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) werd derde op 12.034. Stoffel Vandoorne viel buiten de punten.



André Lotterer (Heuer Porsche) werd op 19.498 achtste, Jérôme d'Ambrosio (Mahindra), vorig jaar winnaar in Marrakesh, op 22.785 dertiende en Stoffel Vandoorne (Mercedes) op 25.969 vijftiende.

Vandoorne, na de eerste drie manches nog leider in het kampioenschap, eindigde voor de tweede keer op rij niet in de punten, en zakte in het klassement van de vierde naar de zesde stek. Lotterer is twaalfde, d'Ambrosio achttiende. Da Costa lost de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Panasonic Jaguar), vandaag zesde, af als leider. Met 67 punten heeft hij elf punten voor op Evans. De Brit Alexander Sims is op 21 punten derde.

De volgende ePrix vindt zaterdag 4 april in de Italiaanse hoofdstad Rome plaats.