Stoffel Vandoorne start in eerste ePrix op vijfde plaats, D’Ambrosio negende

15 december 2018

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) heeft de vijfde tijd neergezet in de kwalificaties voor de ePrix van Saudi-Arabië, dat is de openingsmanche van het seizoen in de Formule E.

Amper drie weken na zijn laatste F1-race met McLaren zette Vandoorne op het stratencircuit in de hoofdstad Riyad een ronde neer in 1:18.490. Daarmee was hij 0.762 seconde trager dan de Portugees Antonio Felix da Costa (BMW Andretti), die de poleposition veroverde. Jérôme D’Ambrosio - de andere Belg in de Formule E - zette in zijn eerste kwalificaties voor Mahindra Racing de negende tijd neer. De 32-jarige voormalige F1-piloot zette 1:19.077 op de tabellen. De ePrix zelf wordt vanmiddag nog verreden.

Het seizoen 2018-2019 in de Formule E bestaat uit dertien races, verdeeld over twaalf steden op vijf continenten. Op 13 en 14 juli 2019 wordt er tweemaal geracet in de laatste stopplaats van het seizoen, New York. Net zoals in de Formule 1 eindigen de eerste tien piloten van elke race in de punten. De eerste krijgt 25 punten, de tweede 18 en de derde verdient 15 punten. Anders dan in de Formule 1 bestaan er in de Formule E ook bonuspunten. De piloot die van op de poleposition vertrekt mag 3 punten extra bijschrijven, de snelste ronde wordt beloond met één extra punt. Vorig seizoen werd de Fransman Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), winnaar van vier ePrix, wereldkampioen Formule E.