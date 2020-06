Stoffel Vandoorne moet leiding in algemeen klassement van virtueel FE-kampioenschap afstaan Redactie

06 juni 2020

18u54

Bron: Belga 0 Autosport De Duitser Pascal Wehrlein (Mahindra) heeft zaterdag de zevende en op een na laatste manche van de 'Race At Home Challenge', het virtuele Formule E-kampioenschap, op zijn naam geschreven. Stoffel Vandoorne (Mercedes) eindigde op de vierde plaats en moet zijn koppositie in het algemene klassement afstaan aan Wehrlein. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra) zette geen resultaat neer.

De Brit Oliver Rowland (Nissan e.DAMS) finishte na Wehrlein als tweede. De Zuid-Afrikaan Kelvin Van der Linde (Audi) maakte het podium vol. Vandoorne (118 ptn) staat in het algemene klassement twaalf punten achter op Wehrlein (130 ptn). Tijdens de laatste race, zondag, zijn dubbele punten te winnen.

Vorige zaterdag was Vandoorne de beste in de zesde manche van de Race at Home Challenge. De 28-jarige West-Vlaming maakte zo een einde aan een reeks van drie tweede plaatsen op rij. In de eerste twee virtuele ePrix was hij vijfde geworden.