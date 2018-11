Stoffel Vandoorne krijgt charmant gezelschap in Formule E JCA

28 november 2018

14u22

Op 15 december zullen Gary Paffett en Stoffel Vandoorne met HWA de eerste race van het Formula E-seizoen 2018-2019 rijden. Na de openingsrace van het seizoen volgt nog een testdag op dezelfde omloop in Saudi-Arabië. Dat zal de gelegenheid zijn om de 20-jarige Duitse Carrie Schreiner te zien debuteren in de elektrische eenzitterserie. Zij vervangt Sophia Flörsch, die zo onfortuinlijk was in haar race in Macau. Schreiner debuteerde in karting, reed vervolgens F4 en daarna onder meer ook Lamborghini Super Trofeo. Zij werd kampioen in het Midden-Oosten in de Italiaanse bolide.