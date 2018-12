Stoffel Vandoorne en Jérôme D'Ambrosio trekken Formule E-seizoen zaterdag op gang in Saudi-Arabië LPB

11 december 2018

14u48

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Nu het F1-seizoen is afgelopen, trekt de Formule E, de racecompetitie voorbehouden voor elektrische auto's, zich stilletjes aan terug op gang. Zaterdag vindt in Saudi-Arabië de eerste Eprix van het nieuwe seizoen plaats. Met Stoffel Vandoorne, die de overstap maakt van F1 naar Formule E, stijgt het aantal Belgen in deze opkomende discipline naar twee. Jérôme D'Ambrosio wil met zijn nieuwe ploeg Mahindra Racing definitief doorbreken.

Het seizoen 2018-2019 Formule E bestaat uit dertien races, verdeeld over twaalf steden op vijf continenten. Op 13 en 14 juli 2019 wordt er tweemaal geracet in de laatste stopplaats van het seizoen, New York. Net zoals in Formule 1 eindigen de eerste tien piloten van elke race in de punten. De eerste krijgt 25 punten, de tweede 18 en de derde verdient 15 punten. Anders dan in de Formule 1 bestaan er in de Formule E ook bonuspunten. De piloot die vanop de polepositie vertrekt, mag drie punten extra bijschrijven. De snelste ronde wordt beloond met één extra punt. Vorig seizoen werd de Fransman Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), winnaar van vier ePrix, wereldkampioen Formule E.

In vergelijking met vorig seizoen staat ook de technologie niet stil. Zo worden de nieuwe, krachtigere Gen2 bolides geïntroduceerd. Met een grotere capaciteit om energie op te slaan, zal er dit seizoen niet meer van auto gewisseld moeten worden tijdens de race.

Na vier jaar bij Dragon Racing stapte de 32-jarige 'veteraan' Jérôme D'Ambrosio afgelopen zomer over naar Mahindra Racing, dat afgelopen jaargang als vierde eindigde in het teamklassement (Dragon Racing werd pas negende). Bij Mahindra Racing vervangt D'Ambrosio de vertrokken Duitser Nick Heidfeld en krijgt hij Pascal Wehrlein als teamgenoot. De teller van de ex-F1-Belg staat na 45 races op twee overwinningen en zeven podiumplaatsen.

Voor Stoffel Vandoorne, die na twee seizoenen in de Formule 1 naar de uitgang werd geduwd bij McLaren, is Formule E een nieuwe, onbekende uitdaging. In het nieuw opgerichte Duitse HWA Racelab vormt de 26-jarige Kortrijkzaan een team van 'rookies' met de Engelsman Gary Paffett, tweemaal kampioen in de gereputeerde Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM). HWA Racelab wordt ondersteund door de Duitse constructeur Mercedes en moet de aankomst van Mercedes in de Formule E voorbereiden.

Racekalender:

15/12/2018 in Ad Diriyah (Sau)

12/01/2019 in Marrakesh (Mar)

26/01/2019 in Santiago (Chl)

16/02/2019 in Mexico (Mex)

10/03/2019 in Hong Kong (Hon)

23/03/2019 in Sanya (Chn)

13/04/2019 in Rome (Ita)

27/04/2019 in Parijs (Fra)

11/05/2019 in Monaco (Mon)

25/05/2019 in Berlijn (Dui)

22/06/2019 in Bern (Zwi)

13/07/2019 in New York (VSt)

14/07/2019 in New York (VSt)

Samenstellingen van de renstallen:

Audi Sport ABT Schaeffler (Dui)

1. Daniel Abt (Dui)

2. Lucas di Grassi (Bra)

BMW i Andretti Motorsport (Dui)

1. Antonio Felix da Costa (Por)

2. Alexander Sims (GBr)

DS Techeetah (Chn)

1. André Lotterer (Dui)

2. Jean-Eric Vergne (Fra)

Envision Virgin Racing (GBr)

1. Sam Bird (GBr)

2. Robin Frijns (Ned)

Geox Dragon (GBr)

1. José Maria Lopez (Arg)

2. Maximilian Günther (Dui)

HWA Racelab (Dui)

1. Stoffel Vandoorne (Bel)

2. Gary Paffett (Eng)

Mahindra Racing (Ind)

1. Jérôme D’Ambrosio (Bel)

2. Felix Rosenqvist (Zwe) voor de eerste race

3. Pascal Wehrlein (Dui) voor races 2 tot 13

NIO Formule E Team (GBr)

1. Tom Dillmann (Fra)

2. Oliver Turvey (GBr)

Nissan e.dams (Jap)

1. Sébastien Buemi (Zwi)

2. Olivier Rowland (GBr)

Panasonic Jaguar Racing (GBr)

1. Nelson Piquet Jr (Bra)

2. Mitch Evans (NZe)

Venturi Formule E Team (Mon)

1. Felipe Massa (Bra)

2. Edoardo Mortara (Zwi)