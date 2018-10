Stevige crash in MotoGP: Fransman komt zwaar ten val na botsing met wereldkampioen Marquez XC

28 oktober 2018

09u18 0 Auto- en Motorsport Opschudding in de MotoGP. Johann Zarco knalde in de GP van Australië tegen het achterwiel van wereldkampioen Marc Marquez en kwam daarbij stevig ten val. De Fransman bleef verrassend genoeg ongedeerd na zijn tuimelperte. De machine van Marquez was dan weer dusdanig beschadigd, waarna de Spanjaard de strijd moest staken.

De zege in Australië was daarnaast een prooi voor Maverick Viñales. De Yamaha-rijder was op het circuit van Phillip Island de Italianen Andrea Iannone (Suzuki) en Andrea Dovizioso (Ducati) te snel af.

Het was tevens de eerste overwinning voor de ploeg van Yamaha sinds de zege van Valentino Rossi in de GP van Nederland in juni 2017. De Belg Xavier Siméon (Ducati Reale Avintia) eindigde op de vijftiende plaats en pakt zijn eerste punt van het seizoen.