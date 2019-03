Stefan Everts na amputatie: "Raar, zo'n voet met vier tenen” VH

08 maart 2019

05u24 0 Auto- en Motorsport Stefan Everts is opnieuw aan de beterhand. De ex-motorcrosser moest dinsdag z’n kleine teen laten amputeren. Allemaal het gevolg van een malaria-infectie. “Raar om maar vier tenen meer te zien.”

Twintig dagen lag Stefan Everts eind vorig jaar in het ziekenhuis, waarvan hij er tien tussen leven en dood zweefde. Het gevolg van een malaria-infectie die hij in het Congolese Lubumbashi had opgelopen toen hij daar meedeed aan een race voor het goede doel.

Maar toen hij op kerstavond vorig jaar naar huis mocht, was de 46-jarige Limburger lang niet van alle fysieke leed verlost. Door de ziekte waren zijn handen en tenen aangetast. Zelfs goede dagelijkse zorgen konden niet beletten dat er een botinfectie in zijn rechtervoet kwam. En dus moest hij, amper twee maanden nadat hij het ziekenhuis had mogen verlaten, op 22 februari opgenomen worden in Gasthuisberg in Leuven.

Dinsdag moest zijn kleine teen er onverbiddelijk af. “Anders dreigde ik mijn voet te verliezen.” Gisteren begon Everts zich al wat beter te voelen, na een slechte nacht met veel pijn en koorts. “Alsof mijn voet in vuur en vlam stond, maar het was een reactie op de narcose en operatie”, vertelt hij. “De dokter stelde me gerust dat de operatie goed is verlopen. Ik heb de wonde gezien en dat zag er goed uit. Het zal tijd vragen om verder te genezen. Het is raar om maar vier tenen meer te zien.”

Hopelijk naar huis

Het is nu afwachten of zijn andere tenen gespaard blijven. “Het zal nog vijf à zes weken duren voor ze dat beslissen”, zegt Everts rustig. “De toestand van mijn linkervoet is veel beter, die herstelt zich goed. Maar aan mijn hielen en rechtervoet gaat het heel traag.”

Everts probeert de moed erin te houden door met gewichten te trainen en op de hometrainer te fietsen, maar heel veel kan hij nog niet doen. “Mentaal gaat het wel. Het leven gaat voort, hé. Al heb ik nergens zin in.”

Komende maandag evalueren de artsen zijn situatie. “Hopelijk mag ik dan naar huis.”

