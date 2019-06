Status quo in 24 Uur van Le Mans, Vandoorne scheurt rond op plek vier Joost Custers in Le Mans

15 juni 2019

23u18

Bij het vallen van de nacht is de situatie status quo in de 24 Uur van Le Mans. Na een derde van de afstand, leiden de beide Toyota TS050 met goed een ronde voorsprong op de beide SMP BR01. De Toyota van Fernando Alonso heeft een kleine voorsprong op de zusterwagen van Conway-Kobayashi-Lopez. Onder meer de tussenkomst van de safetycar maakte dat het verschil tussen de beide wagens zeer klein bleef.

Het trio Vandoorne-Petrov-Aleshin is vierde, op een goede ronde van de beide Japanse prototypes en op een handvol seconden van de derde plaats. In de GT-klasse leidt Laurens Vanthoor (Porsche).

In de vooravond was de eerste echte crash een feit: onder meer één van de toppers uit GT, de Corvette van Marcel Fässler, was het slachtoffer:

Oh, that's a big one! The @CorvetteRacing #64 hits the wall after a contact with the @GoDempseyRacing #88! SC is out.#WEC #LEMANS24 #SuperFinale pic.twitter.com/H9WqsQa3z3 WEC 🇫🇷(@ FIAWEC) link

Eerder gaf Stoffel Vandoorne een kort interview aan onze man ter plekke. “Het was een zeer strakke vierdubbele rijbeurt van goed 2,5 uur”, vertelde Vandoorne over zijn opmars naar plek drie eerder deze namiddag (inmiddels is hij weer vierde, red.). “Het is zeker niet makkelijk geweest met het drukke verkeer, waardoor je amper tijd hebt om even bij te komen of met je ingenieur te praten. Je mag ook niet te veel risico’s nemen, een ongeluk is snel gebeurd. De auto was goed, al worden de banden na 2,5 uur wel iets minder, maar dat is ook bij de concurrentie het geval. Fysiek is het perfect met een F1-wedstrijd vergelijkbaar, alleen rijden we er hier vier op 24 uur.”