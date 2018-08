Start MotoGP op Silverstone uitgesteld vanwege regenbuien

Redactie

26 augustus 2018

12u56

De wedstrijdleiding bij de Britse Grand Prix op Silverstone heeft de start van de race in MotoGP voorlopig moeten uitstellen. Door overvloedige regenval is het Engelse circuit nauwelijks begaanbaar. Zelfs de 'safetycar' had moeite om op de drijfnatte baan in het gareel te blijven.

Het is nog onduidelijk of de Grote Prijs van Groot-Brittannië vandaag kan doorgaan, aangezien het ook momenteel nog behoorlijk regent. De MotoGP-race was al met anderhalf uur vervroegd op basis van de weersvoorspellingen. De Grand Prix voor de MotoGP zou daardoor om 12.30 uur (Nederlandse tijd) in plaats van 14.00 uur beginnen.

Gisteren zorgden regenbuien al voor chaotische situaties. Nogal wat coureurs gingen op het drijfnatte circuit onderuit. Esteve Rabat raakte bij een zware valpartij gewond. De Ducati-coureur liep diverse breuken in zijn rechterbeen op. De Spanjaard onderging inmiddels een spoedoperatie. De Spanjaard Jorge Lorenzo veroverde zaterdag namens Ducati poleposition, gevolgd door zijn Italiaanse teamgenoot Andrea Dovizioso.