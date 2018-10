Spanning te snijden voor wereldtitel in het WRC: Neuville vol voor maximale WK-punten Joost Custers

24 oktober 2018

10u23 0 Auto- en Motorsport 14 jaar al krijgt de rallyliefhebber een Fransman als wereldkampioen. Eerst negenmaal Loeb, dan vijfmaal Ogier. Thierry Neuville heeft een uitgelezen kans om de hegemonie te doorbreken en zo voor het eerst sinds Petter Solberg in 2003 niet de Marseillaise op het eindpodium te laten klinken.

Morgenavond start in het Spaanse feeststadje Salou de 12de en voorlaatste manche van het WK Rally. In tegenstelling tot de F1, is de spanning in het WRC wel te snijden, met drie kanshebbers op de wereldtitel. Onze landgenoot Thierry Neuville telt respectievelijk 7 en 21 punten meer dan Sébastien Ogier (Ford) en Ott Tänak (Toyota).

