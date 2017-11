Spanjaard Marc Marquez verovert vierde MotoGP-wereldtitel Redactie

Marc Marquez (Honda) is voor de vierde keer wereldkampioen in de MotoGP geworden. De Spanjaard profiteerde tijdens de Grote Prijs van Valencia, de laatste seizoensmanche, van de opgave van zijn enige overgebleven concurrent, de Italiaan Andrea Dovizioso (Ducati).



De zege op het circuit van Valencia ging naar Dani Pedrosa, de teamgenoot van Marquez die zelf als derde finishte. Marguez verdedigde een voorsprong van 21 punten op Dovizioso. De Italiaanse Ducati-rijder had zich slechts als negende gekwalificeerd en moest hopen op een fout van de Spanjaard. Hij ging echter zelf in de fout en parkeerde met nog vier rondjes te gaan zijn motor in de pits, waardoor de titel voor Marquez zeker was.

