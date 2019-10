Sordo verlengt bij Hyundai, dat ook Loeb voor een gedeeltelijk programma strikt Joost Custers

09 oktober 2019

Hyundai Motorsport heeft Dani Sordo een contractverlenging gegeven voor één seizoen in WRC, nadat eerder ook al Sébastien Loeb aangekondigd werd voor een gedeeltelijk programma in 2020. Sordo rijdt in 2020 zeven wedstrijden voor de Koreaanse constructeur, waarvan een goed deel op asfalt. Het volledige programma van Sordo wordt later bekend gemaakt.

Sordo won dit seizoen één wedstrijd voor Hyundai, in Sardinië, tegen twee voor Thierry Neuville, maar onze landgenoot reed wel het volledige seizoen. Neuville heeft overigens nog een contract tot einde 2020 met Hyundai. Dani Sordo, 36 ondertussen, treedt eind deze maand aan in zijn thuisrally in Spanje, samen met Neuville en Loeb. Het trio moet de titelhoop van Hyundai bij de merken levend houden, nadat de hoop op een bekroning bij de rijders nu zo goed als onbestaande meer is.

Wat er met Craig Breen en Andreas Mikkelsen zal gebeuren, is nog onduidelijk.