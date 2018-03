Sordo leidt, pech voor WK-leider Neuville in Rally van Mexico Joost Custers

10 maart 2018

08u15

Bron: Eigen berichtgeving 23 Auto- en Motorsport In Mexico is de derde WK-rally van het jaar op een schitterend gevecht voor de zege aan het uitdraaien tussen leider Dani Sordo, comebackman Sébastien Loeb, Kris Meeke en Ott Tänak. Achter dat viertal had onze WK-leider Thierry Neuville een zeer moeilijke eerste dag in Mexico, al lag dat niet aan hem.

Vooraan is de strijd voor de zege lang niet gestreden. De verschillen tussen leider Sordo (Hyundai) en de achtervolgers Loeb (Citroën), Tänak (Toyota) en Meeke (Citroën) zijn beperkt, na een dag waarin niemand echt domineerde. Getuige, Sordo won twee proeven, net als Meeke en Loeb. Ook Tänak, Suninen (Ford) en Ogier (Ford) wisten een snelste tijd neer te zetten. Jari-Matti Latvala (Toyota), Elvyn Evans (Ford) en Espi Lappi (Toyota) verging het minder goed, want zij gaven na crashes op. Hoe dan ook, Sordo leidt met 7,2 seconden bonus op een zeer verrassende Loeb en 11 seconden op Tänak, een van de titelrivalen van Thierry Neuville. Sébastien Ogier van zijn kant klampt aan en is na de eerste dag vijfde.

Pech, pech en pech…

Thierry Neuville beleefde een eerste dag om snel te vergeten in Mexico. De WK-leider startte nochtans goed, maakte geen enkele fout, maar kende diverse malen technische problemen. Gevolg van dat alles, Neuville volgt als zevende in de stand, op tweeëneenhalve minuut van zijn teammaat Sordo.

Neuville doet zijn verhaal: “Niet de meest positieve dag voor ons. We waren zeer gemotiveerd, maar wisten ook dat de weg openen hier niet makkelijk zou zijn. We verloren zeker niet veel tijd in de lus deze ochtend en voor de korte vijfde proef waren we al zevende. Jammer genoeg hadden we dan plots een te hoog benzineverbruik, waardoor de benzinedruk wegviel. We verloren 20 seconden en twee plaatsen. In de namiddag viel dan de stuurbekrachtiging uit en verloren we nog bijkomende tijd. We gaan blijven vechten en zullen trachten de schade zoveel mogelijk te beperken.”

Neuville raakte in KP5 ook nog eens licht gekwetst aan zijn arm, wat het rijden – zeker zonder de stuurbekrachtiging – niet makkelijker maakte.

Vandaag staan er weer negen proeven op het menu in Mexico.