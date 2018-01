Sneeuw zorgt voor chaos in Rally van Monte Carlo: "Verschrikkelijke omstandigheden" XC

27 januari 2018

12u13

Na afloop van de derde wedstrijddag in de Rally van Monte Carlo staat Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) nog steeds aan de leiding. De Fransman heeft zijn voorsprong op eerste achtervolger Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) vergroot tot 33 seconden. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) is opgeschoven naar de 3e plaats.

De verse sneeuw zorgde ervoor dat de deelnemers van de Monte Carlo zich de klassementsrit Agnières-en-Dévoluy nog jaren zullen herinneren. Het parcours van 29,16 km bevatte de ene valstrik na de andere. De tijdverschillen aan de finish waren aanzienlijk. De omstandigheden verschrikkelijk.

Vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier reed vanochtend al de tweede tijd op 22 seconden van Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC), die erin slaagde om tot drie keer toe op een recht stuk weg te spinnen. Minder goed verging het zijn teamgenoot Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). De ervaren Spanjaard kwam in een gracht terecht en moest opgeven. "Dit is één van de meest moeilijke klassementsritten uit mijn carrière", liet Ogier weten aan de finish. En toch deed de Fransman een goede zaak, want in één klap had hij een voorsprong van 1:18 op eerste achtervolger Ott Tänak (Toyota Yaris WRC).

Tänak knokte zich met 2 scratches en één keer een 2e tijd terug in de wedstrijd en verkleinde zo de kloof tot 33.5. Dat is nog altijd meer dan het dubbele van de 14.9 achterstand die de Est vrijdagavond had. Door de opgave van Sordo schoof Latvala (Toyota Yaris WRC) door naar de 3e plaats met in zijn spoor de 3e Toyota van het team, die van Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC). De Fin reed deze namiddag lek, verloor meer dan 3 minuten en alle kansen op het podium.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) schaatste in de openingsrit van de dag héél voorzichtig naar de finish. De Oostkantonner moest na Breen de baan op en kreeg meer sneeuw te verwerken dan zijn naaste concurrenten. Zaterdagnamiddag koos hij resoluut voor de aanval. In de 11e rit maakte hij tot 2 keer toe een slipper, zonder al teveel tijdverlies. In de 2 daaropvolgende ritten reed hij telkens de snelste tijd waardoor Neuville nu is opgeschoven naar de 7e plaats. Zijn achterstand op de 6e plaats van Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) bedraagt wel al 33.4.

"Deze ochtend was het zeer moeilijk", opende Neuville. "Het sneeuwde en onze startpositie was bij dat weer niet in ons voordeel. Na Craig Breen moesten wij als tweede de baan op. Hoe meer wagens er passeerden, hoe beter de omstandigheden werden. Deze voormiddag schoven we een plaats op, al was dat ten nadele van onze teamgenoot Dani Sordo. Bij de tweede doortocht op Agnières-en-Dévoluy - Corps gleden we heel even van de baan. Niet veel later was er heel veel aquaplanning in een remzone. We gleden rechtdoor een veld op. Afgaande op de vele sporen waren wij niet de enige die daar in de fout waren gegaan. Ik kende de situatie, bleef kalm en reed iets verder opnieuw de weg op. We sloten de dag af met twee ritzeges en schuiven op naar de 7e plaats. Zondag wil ik een goed ritme aanhouden en probeer ik er alles aan te doen om nog één, misschien twee plaatsen te winnen."

Kevin Abbring en Pieter Tsjoen (Ford Fiesta R5) reden in uiterst moeilijke omstandigheden de tiende tijd in de openingsrit. Helaas werd na een schuiver de radiator beschadigd waardoor de motor stuk ging met de opgave tot gevolg.

Guillaume de Mevius en Louis Louka (Peugeot 208 T16) zetten hun leerproces verder en zijn opgeschoven naar de veertiende plaats. In WRC2 blijven ze tweede. Molle Amaury en Herman Renaud (Peugeot 208) staan op de 36e plaats.

Deze namiddag worden er nog drie klassementsritten gereden. De Monte Carlo eindigt morgennamiddag.

De stand na de tweede dag in de Rally van Monte Carlo, de eerste manche van het WK rally:

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 03u30:30.9

2. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) op 33.5

3. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 01:32.7

4. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 04:38.5

5. Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-IRL/Citroën C3) 04:40.1

6. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta) 05:00.2

7. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) 05:33.6

8. Bryan Bouffier-Xavier Panseri (Fra/Ford Fiesta) 05:43.4

9. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBr/Citroën C3) 08:49.0

10. Jan Kopecky-Pavel Dresler (Tsj/Skoda Fabia R5) 14:04.4

...

13. Guillaume de Mévius-Louis Louka (BEL/Peugeot 208 T16) 26:16.4

Beste tijden tijdens klassementsproeven: Ogier 3 (KP1, KP2, KP4), Tänak 4 (KP3, KP6, KP10, KP11), Evans 2 (KP5, KP7), Neuville 3 (KP8, KP12, KP13), Mikkelsen 1 (KP9)

Opgaves: Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (Noo/Hyundai i20), mechanisch probleem tijdens KP4, Dani Sordo-Carlos del Barrio (Spa/Hyundai i20), van de weg gegaan tijdens KP9, Kevin Abbring-Pieter Tsjoen (Ned/BEL/Ford Fiesta R5), kapotte radiator KP9

Straftijd: Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBr/Citroën C3), 10 seconden