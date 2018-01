Sneeuw zorgt voor chaos in Rally van Monte Carlo: "Verschrikkelijke omstandigheden" XC

27 januari 2018

12u13

Bron: Belga 2 Auto- en Motorsport Na een bewogen ochtend in de Monte Carlo blijft Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) aan de leiding. De Fransman heeft in zeer moeilijke omstandigheden zijn voorsprong op eerste achtervolger Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) vergroot tot boven de minuut. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) is opgeschoven naar de derde plaats.

De verse sneeuw zorgde ervoor dat de deelnemers van de Monte Carlo zich de klassementsrit Agnières-en-Dévoluy nog jaren zullen herinneren. Het parcours van 29,16 km bevatte de ene valstrik na de andere. De tijdverschillen aan de finish waren aanzienlijk. De omstandigheden verschrikkelijk.

"Dit is één van de meest moeilijke klassementsritten uit mijn carrière", liet vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier weten aan de finish. Ogier reed de tweede tijd op 22 seconden van Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC), die erin slaagde om tot drie keer toe op een recht stuk weg te spinnen. Minder goed verging het zijn teamgenoot Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). De ervaren Spanjaard kwam in een gracht terecht en moest opgeven.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), achtste in de stand, kwam ongeschonden uit de openingsrit maar verloor wel bijna 2 minuten op Tänak. "Het waren verschrikkelijke omstandigheden. Ik heb zo efficiënt mogelijk proberen te rijden. De tweede rit verliep een pak vlotter. Het enige jammere is dat de kloof met Evans groter geworden is. We doen gewoon verder. De dag is nog lang en er wachten ons ongetwijfeld nog enkele verrassingen."

Kevin Abbring en Pieter Tsjoen (Ford Fiesta R5) reden in uiterst moeilijke omstandigheden de tiende tijd in de openingsrit. Helaas werd na een schuiver de radiator beschadigd waardoor de motor stuk ging met de opgave tot gevolg.

Guillaume de Mevius en Louis Louka (Peugeot 208 T16) zetten hun leerproces verder en zijn opgeschoven naar de veertiende plaats. In WRC2 blijven ze tweede. Molle Amaury en Herman Renaud (Peugeot 208) staan op de 36e plaats.

Deze namiddag worden er nog drie klassementsritten gereden. De Monte Carlo eindigt morgennamiddag.