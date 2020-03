Sébastien Ogier wint ingekorte rally van Mexico en pakt leiding WK, Neuville scoort geen punten ABD

15 maart 2020

08u29

Bron: Belga 0 Autosport De Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) heeft de rally van Mexico gewonnen. De Fransman nam vrijdagochtend de leiding en stond die niet meer af. Voor de zesvoudig wereldkampioen is het zijn zesde zege in Mexico. Omwille van de wereldwijde coronacrisis werd besloten de wedstrijd zaterdagavond te laten eindigen en de laatste wedstrijddag te schrappen. Ogier neemt in de WK-tussenstand de leiding over van teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) die vierde eindigde.

Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) eindigt als tweede op 27.8 sec van Ogier. Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) moest zaterdagnamiddag Tänak laten voorgaan en eindigt als derde. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) ging na zijn opgave van vrijdag opnieuw van start, eindigde als zestiende en scoorde geen WK-punten.

Voor Sébastien Ogier is het zijn eerste zege van het seizoen, zijn eerste voor zijn nieuwe werkgever Toyota en zijn 48e uit zijn carrière. Na Neuville in de Monte Carlo en Evans in Zweden is Ogier de derde winnaar in evenveel rally's.

Ogier heeft een speciale band met de rally van Mexico. Sinds 2013 stond de Fransman acht opeenvolgende jaren op het podium: zes keer als winnaar en twee keer als tweede. Ogier won zes keer in Mexico en deed dat met vier verschillende merken. Hij wordt nu samen met zijn landgenoot Sébastien Loeb mederecordhouder in Mexico.

Dankzij zijn zege komt Ogier ook op kop in het kampioenschap. Met 62 punten telt hij 8 punten meer dan teamgenoot Elfyn Evans. Thierry Neuville, die na zijn opgave van vrijdag geen punten voor het kampioenschap bij de rijders scoorde, zakt naar de derde plaats en heeft met 42 punten 20 punten achterstand op Ogier. Kalle Rovanperä volgt als vierde met 40 punten. Titelverdediger Ott Tänak is vijfde met 38 punten.

Er werd in Mexico uitzonderlijk geen powerstage gereden waardoor er ook geen extra WK-punten verdiend konden worden. Bij de constructeurs vergroot Toyota zijn voorsprong op titelverdediger Hyundai.