Sam Bird slaat dubbelslag in ePrix van Hongkong, Vandoorne en d'Ambrosio staken strijd

10 maart 2019

11u25

Sam Bird (Envision Virgin) heeft de ePrix van Hongkong gewonnen. Dit is de vijfde manche in het Formule E-kampioenschap. Hij haalde het voor de Zwitser Edoardo Mortara (Venturi) en de Braziliaan Lucas Di Grassi (Audi Sport). Stoffel Vandoorne (HWA Racelab), die vanaf de pole startte, en WK-leider Jérôme d'Ambrosio (Mahindra Racing) moesten allebei opgeven.

Het werd een incidentrijke race gekleurd door meerdere tussenkomsten van de safetycar en een rist opgaves, onder meer van de Franse titelverdediger Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Stoffel Vandoorne scoorde in Hongkong zijn eerste pole, wat hem drie punten opleverde, maar hij kon die niet verzilveren met een mooi resultaat. De voormalig F1-rijder moest door een probleem met de transmissie opgeven terwijl hij halfweg koers op de derde plaats reed.

Jérôme d'Ambrosio moest al na twee ronden de strijd staken na contact met zijn Duitse teamgenoot Pascal Wehrlein. Allebei konden ze een aanrijding niet vermijden nadat de Braziliaan Felipe Nasr (Geox Dragon) net voor hen crashte. Helemaal in het slot van de wedstrijd raakte Bird de achterband van de Duitser André Lotterer (DS Techeetah). Die voerde toen het pak aan maar moest door de tik alsnog opgeven. De Brit reed zo naar zijn negende zege in de Formule E, zijn tweede dit seizoen na winst eind januari in het Chileense Santiago.

In de WK-tussenstand neemt Bird de leidersplaats over van d'Ambrosio. Hij heeft 71 punten, achttien maar dan de Belg. Di Grassi is derde (49 ptn). Op 23 maart staat de GP in het Chinese Sanya op het programma.