Ruzie tussen Valentino Rossi en Marc Marquez: "Ik heb schrik van hem, hij vernietigt onze sport" JP

09 april 2018

15u34

Bron: 7sur7 0 Auto- en Motorsport Carl Crutchlow (Honda) heeft in de MotoGP de Grote Prijs van Argentinië gewonnen. De tweede wedstrijd van het seizoen. Maar het spektakel gebeurde achter de Brit. Drie jaar na hun eerste aanvaring is het opnieuw hommeles tussen Valentino Rossi en Marc Marquez.

De start van de wedstrijd was verschillende minuten uitgesteld omwille van de regen op de piste en een vreemd voorval. Alle piloten beslisten in laatste instantie om hun banden te vervangen, behalve de Australiër Jack Miller (Pramac Ducati). Dit was niet toegelaten en de organisatoren legden de rijders een straf van 24 plaatsen op, behalve Miller. Die mocht alleen vanop de eerste rij vertrekken.

Brokkenpiloot Marquez

Marc Marquez had al van bij de start problemen. De Spanjaard kreeg zijn Honda niet meteen aan de praat waardoor hij voor een inhaalrace vanaf de negentiende plaats stond. Dit deed hij iets te gretig. De viervoudig wereldkampioen kwam bij een inhaalmanoeuvre in aanraking met Aleix Espargaro. Beide rijders bleven recht, maar de wedstrijdleiding greep in en Marquez moest een positie inleveren.

In de slotfase van de wedstrijd ging hij opnieuw in de fout. Het volgende slachtoffer: zijn grote rivaal, Valentino Rossi. In de strijd voor plek zes raakte de Spanjaard Rossi, waardoor hij van zijn motor viel. De Italiaan kon uiteindelijk zijn race hervatten maar viel terug naar de negentiende plaats.

Marquez / Rossi, c’est reparti pour la guerre. Via @Eurosport_NL pic.twitter.com/LIdq7cIGeL Alexandre Coiquil(@ Coik) link

Spanningen na de race

Na de race ging Marquez zich excuseren bij de stand van Rossi, maar dat kon de entourage van de zesvoudig wereldkampioen niet echt appreciëren. Ze stuurden de Spanjaard meteen weg.

Tijdens de persconferentie was Rossi hard voor zijn collega. “Marquez vernietigt onze sport. Hij heeft geen enkel respect voor zijn tegenstanders en heeft het met opzet gedaan. We zijn een erg gevaarlijke sport en dit kan slecht eindigen.”

Over de poging van Marquez om zich te verontschuldigen had de Italiaan dit te zeggen: “Dat doet hij enkel voor de camera’s. Hij heeft niet de ballen om naar mij persoonlijk te komen.”

Marquez reageerde gelaten op de uitlatingen van Rossi. “Het kan me niet schelen. Ik probeer altijd aan te vallen aan 100%. Oké, er was contact maar dat was een gevolg van de toestand van het circuit. Ik reed door een nat stukje waardoor mijn wiel blokkeerde.”

La vidéo de Marc Marquez venant s'excuser devant le stand de Valentino Rossi pour l'avoir fait chuter. Et bien évidemment, il se fait rembarrer ^^ (via MotoGP) pic.twitter.com/UFqDNV4kXr Xavi McBeal(@ XaviMcBeal) link

Dagzege

Vooraan streden Alex Rins, Johann Zarco en Carl Crutchlow voor de dagzege nadat Jack Miller door een foutje moest afhaken. Crutchlow kwam uiteindelijk als eerste over de streep voor Zarco en Rins. De Brit is ook leider in het algemeen klassement. Marquez eindigde vijfde maar kreeg voor het incident met Rossi een tijdstraf van dertig seconden aangesmeerd. Hierdoor viel hij terug naar de achttiende plaats net voor zijn rivaal Rossi.