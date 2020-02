Rovanperä snelste in shakedown rally van Zweden, Neuville is achtste DMM

13 februari 2020

13u46

Bron: Belga 0 Rally Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) was de snelste in de shakedown van de rally van Zweden. De 19-jarige Fin was 3,5 seconden sneller dan teamgenoot Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) volgde als derde op 3,6 seconden en maakte zo het Toyota-podium compleet. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) reed de achtste tijd.

Het was een irreëel zicht donderdagochtend tijdens de shakedown. Een winters zonnetje, mensen met mutsen, rallywagens met spijkerbanden en totaal geen sneeuw en ijs, laat staan sneeuwmuren waar rijders tegen kunnen leunen bij het nemen van een bocht. De Fin Teemu Suninen liet zich verrassen, maakte een spin en dook achterwaarts het bos in. Een stevige slipper tegen hoge snelheid die aantoont dat het geen sinecure is om tegen hoge snelheid met spijkerbanden te racen op gravel.

Bij de eerste doortocht lagen de tijden heel ver uit elkaar. Bij de tweede en derde doortocht kroop het veld iets dichter bij elkaar met Kalle Rovanperä als snelste. De Fin reed het maximaal van vier toegelaten rondjes en reed zijn snelste tijd bij zijn vierde passage. Thierry Neuville hield het na twee doortochten voor bekeken.

De Belg was woensdag vrij kritisch. Een dag later was dat niet anders. “Het wordt de komende dagen een mix van overleven en goed proberen om te springen met de banden. De omstandigheden zijn niet echt zoals ze horen te zijn maar kijk, er zijn beslissingen genomen en ik dus moet ik mijn job doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik ermee akkoord ben. Het enige wat je kan doen om de banden te sparen, is minder snel rijden maar het zou dan ook zomaar kunnen dat je gewoon te langzaam bent. Op dit moment kan ik er niet veel over zeggen. We hebben de shakedown enkele keren gereden en de nagels zijn bijna weg. We gaan alles goed moeten analyseren. Morgen gaan we als eerste de baan op. Het is een stap in het onbekende. Het zal erop aankomen om meteen in het goede ritme te zitten. Pas op het einde van de rit zullen we weten of we wel of niet een goede rit hebben gereden.”