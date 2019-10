Roodhooft over Van der Poel: “Of hij op 22 oktober hervat? Afwachten hoe hij uit rustperiode komt”

12 oktober 2019

17u10 1 Veldrijden Mathieu van der Poel was nog niet van de partij op de cross in Kruibeke. De Nederlander laat de teugels nog even vieren na zijn wegseizoen en zou op 22 oktober zijn eerste cross rijden in Woerden. Maar volgens Van der Poels teammanager Philip Roodhooft is dat nog niet helemaal zeker.

“Op dit moment staat het in de planning van Van der Poel dat hij zal rijden in Woerden, omdat we die een aantal maanden geleden gemaakt hebben”, aldus Roodhooft voor de microfoon van VTM Nieuws. “Maar we hebben altijd wel aangegeven dat we zouden afwachten hoe Van der Poel uit zijn rustperiode zou komen. Het is een lang wegseizoen geweest en ook best wel belastend met het wereldkampioenschap. We willen daarom toch het nodige voorbehoud inbouwen en voorzichtig zijn. Na het crosseizoen volgt opnieuw een klassiek voorjaar en het WK en de Olympische Spelen mountainbike. We willen nu dus vooral dat hij volledig uitgerust kan beginnen.”

“Als Van der Poel uitgerust is, dan zal hij zijn eerste cross in Woerden rijden. Maar als hij niet uitgerust is, dan denken we dat het beter is dat hij iets later hervat.” Aan het EK van begin november in Italië denkt Van der Poel wel al, geeft Roodhooft aan. “Elke cross telt, zeker ook als er een trui te verdienen valt. “Daar zal Van der Poel sowieso zijn.”

Van der Poel maakt op circuit van Zolder officieel debuut in racewagen

Mathieu was vandaag dus niet in Kruibeke, maar in... Zolder. Van der Poel heeft al geurige tijd een zwak voor auto’s en zeker snelle auto’s. Hij ging al vrij rijden met meervoudig winnaar van de 24 Uur van Zolder, Dylan Derdaele, op de Limburgse omloop en nu maakt de talentvolle wielrenner zijn debuut in de circuitracerij.

Van der Poel doet dat met de wagen die HLN.be eerder kon testen, de BMW Clubsport. Vandaag werkt de Nederlander een race op de omloop van Zolder af van 200 minuten, in een auto van AR Performance Driver, samen met Axel Roelants en Jan Lauryssen, tevens twee amateurracers.