Romain Febvre vloert WK-leider Tim Gajser in Grote Prijs van Tsjechië XC

28 juli 2019

18u16

Bron: Belga 0 Motorcross De Fransman Romain Febvre (Yamaha) heeft op het circuit van Loket de Grote Prijs MXGP van Tsjechië, de dertiende van achttien WK-manches, op zijn naam geschreven. Febvre, die beide reeksen won, bleef in de eindafrekening de Sloveense WK-leider Tim Gajser (Honda) en de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) voor.

Eerste Belg werd Jeremy Van Horebeek (Honda) op de vijfde plaats. Kevin Strijbos (Yamaha) werd twaalfde, Cedric Grobben (KTM) 26e. Gajser verstevigt door zijn tweede plaats zijn leiderspositie. Hij telt 582 punten. Zijn eerste achtervolgers zijn Seewer (405) en de Fransman Gautier Paulin (379). Van Horebeek is achtste met 300 punten.

Het WK motorcross moet het nog steeds zonder zijn tenoren Jeffrey Herlings (enkel) en Antonio Cairoli (schouder) doen. Ook onze landgenoot Clément Desalle (scheenbeen) is nog steeds out.

In de MX2 won de Spaanse WK-leider Jorge Prado (KTM) beide reeksen. Jago Geerts (Yamaha), vijfde en zesde , werd vijfde in de eindstand. Brent Van doninck (Honda) werd tiende. In de tussenstand is Prado (594 punten) leider voor de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), met 504 punten. Geerts klimt naar de derde stek met 391 punten. Brent Van doninck is vijftiende in de WK-stand.

De volgende WK-manche vindt op 4 augustus plaats in ons land, in Lommel.