Robert Kubica zet carrière verder in DTM ODBS

13 februari 2020

13u05

Bron: Belga 0 Autosport De Pool Robert Kubica (35) zet zijn racecarrière voort in de DTM, het Duitse toerwagenkampioenschap. Hij stapt in een BMW van ART Grand Prix.

Kubica maakte vorig jaar een opmerkelijke rentree in de Formule 1 als piloot bij het Britse raceteam Williams. In 2011 overleefde hij een ernstig ongeval tijdens een rally, maar leek zijn racecarrière voorbij. Hij wist echter na een lange revalidatie en mét een fysieke beperking aan zijn rechterarm en -hand terug te keren in de koningsklasse van de autosport.

De Pool reed vorig jaar in de auto van Williams voortdurend in de achterhoede en zijn contract werd niet verlengd. Hij is voor dit jaar wel aangenomen als reserverijder bij Alfa Romeo.

Kubica won een Grote Prijs, in 2008 in Canada met BMW Sauber. De DTM begint in het weekend van 25 en 26 april op het circuit in Zolder. Begin oktober staat de slotmanche op de Hockenheimring geprogrammeerd. Er nemen geen Belgen aan deel. De Duitser René Rast verdedigt zijn titel.