Red Knights rukken na tweede reeks op naar tweede plaats in Motorcross der Naties Redactie

07 oktober 2018

21u45

De Red Knights staan na afloop van de tweede reeks van de Motorcross der Naties op het RedBud-circuit in het Amerikaanse Buchanan op de tweede plaats. Er staat later vandaag nog één reeks op de planning.

Jérémy Van Horebeek (Open) eindigde in de tweede reeks als zesde, Jago Geerts (MX2) strandde op de achttiende stek. In de eerste reeks kwamen voor België Clément Desalle (MXGP) en Geerts (MX2) aan de bak. Desalle eindigde toen als vijfde, Geerts als dertiende.

In de tussenstand telt België nu 42 punten. Alleen Australië doet met 34 punten beter. Italië heeft net als de Red Knights 42 punten. Spanje (45 ptn) en de Verenigde Staten (47) vervolledigen momenteel de top 5.

De behaalde punten worden samengeteld in een algemeen klassement dat de eindwinnaar bepaalt. Het slechtste resultaat valt in de telling weg. De afsluitende derde reeks (MXGP + Open) volgt later zondag en kan de stand dus nog stevig doorheen schudden

Bijna exit in kwalificaties

Eerder op zondag wist Jérémy Van Horebeek (3e in de Open) het Belgische team nog te redden van uitschakeling nadat zijn twee teamgenoten een slechte prestatie neerzetten: Jago Geerts (18e in MX2) en Clément Desalle (27e in MXGP). Die laatste moest drie rondes voor het einde opgeven, toen hij de achtste plaats bezette.

Grote favorieten, de Verenigde Staten, deelden in de malaise: na de opgave van Eli Tomac in de MXGP bezetten ze een 29e plaats. Ook Amerikaans kampioen Aaron Plessinger liet het afweten: hij eindigde pas elfde in de MX2. Justin Barcia krikte het Amerikaans vertrouwen weer op met een tweede plaats in de Open.