Rallywagen knalt bijna op publiek in Ieper

22 juni 2018

16u18

De Westhoek zet zich schrap voor de rally van Ieper dit weekend. Maar het scheelde niet veel of die werd overschaduwd door een gruwelijke crash. Rallyrijder Bryan Bouffier verloor gisteren de controle over het stuur tijdens een testrit en belandde met zijn Skoda Fabia R5 in een maïsveld. Beelden op sociale media tonen hoe tientallen toeschouwers zich snel uit de voeten moesten maken. Na de spectaculaire rit door het veld, die voor het publiek gelukkig goed afliep, slaagde Bouffier erin zijn wagen opnieuw de baan op te sturen en de shakedown verder te zetten.