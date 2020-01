Rallyrijder Esapekka Lappi trekt naar M-Sport Ford Redactie

02 januari 2020

13u53

Bron: Belga 0 Rally M-Sport, het privéteam van Malcom Wilson dat de Ford Fiesta WRC inzet in het WK rally, heeft zijn rijders voor 2020 bekend gemaakt. Esapekka Lappi en Teemu Suninen rijden een volledig seizoen met de Ford Fiesta WRC terwijl Gus Greensmit deelneemt aan negen WK-rally’s.

Eerder hadden Toyota en Hyundai hun rijders al bekend gemaakt. Citroën neemt dit jaar niet deel aan het WK. Het Franse merk nam dat besluit nadat zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier overstapte naar Toyota.

Esapekka Lappi won in 2017 de rally van Finland en leek op weg om een vaste waarde te worden bij Toyota. Tot hij eind 2018 zijn vertrek aankondigde en ploegmaat werd bij Citroën. Het werd niet meteen een succes. Lappi eindigde als tiende in het WK en presteerde zeer wisselvallig. Na het plotse afhaken van Citroën kwam de Fin zonder stuur te zitten. M-Sport biedt hem nu een uitweg. Lappi heeft 55 WK-rally’s op de teller, stond zeven keer op het podium en won met de rally van Finland in 2017 één WK-rally. In 2012 bestuurde hij een Ford Fiesta S2000 waarmee hij Fins kampioen werd. “Er waren heel wat ervaren rijders die aanspraak maakten op dit zitje. Ik ben dan ook zeer tevreden dat het team uiteindelijk voor mij koos. Ik kijk uit naar dit nieuw avontuur en kijk uit naar wat we samen kunnen bereiken. Deze week beginnen we te testen” zegt Esapekka Lappi.

Teemu Suninen zette zijn eerste stappen in het WK in 2017 waar hij afwisselend achter het stuur kroop van een Ford Fiesta R5 en de WRC-versie. Bij zijn debuut in de rally van Finland in 2017 leek hij op weg naar een stunt door op het podium te eindigen, tot hij op het einde van de rally crashte en uiteindelijk als vierde eindigde. In 2018 kreeg hij een beperkt programma en stond hij in Portugal voor het eerst op het podium. Vorig jaar was zijn eerste volledig kampioenschap en reed hij in Sardinië heel even aan de leiding. Het team hoopt dat zijn prestaties in stijgende lijn blijven gaan. Op zijn 25e heeft hij al 53 WK-rally’s op de teller. Suninen stond twee keer op het podium en won nog geen enkele rally.

Met Lappi en Suninen krijgt M-Sport een flink Fins tintje. Dat was eerder ook al het geval in 2006 en 2007 toen Marcus Grönholm en Mikko Hirvonen voor M-Sport reden. Hirvonen kreeg van 2008 tot 2011 met Jari Matt Latvala een andere Fin als teamgenoot. Verspreid over zes seizoenen waren de Finnen goed voor twee wereldtitels bij de constructeurs (2006 en 2007), wonnen ze 31 WK-rally’s, stonden ze 99 keer op het podium en wonnen ze 592 klassementsritten.

Gus Greensmith is de derde rijder die deel uitmaakt van M-Sport. De Brit zal in totaal in negen wedstrijden aan de start staan te beginnen met de Monte Carlo eind deze maand.