Rally Van Catalonië: Neuville op één seconde van de leidersplaats, Ogier uitgeteld

25 oktober 2019

13u18

Halfweg de eerste wedstrijddag in de rally van Catalonië, de voorlaatste rally van het WK 2019, leidt de Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) met één seconde voorsprong op zijn teamgenoten Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC). Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 7.5 sec van Sordo. Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) verloor minuten nadat de stuurbekrachting van zijn wagen het liet afweten. Op dit moment lijkt de Fransman uitgeteld voor de wereldtitel. Ott Tänak is, na de pech van Sébastien Ogier, op dit moment virtueel wereldkampioen.

Op de openingsdag van de rally van Catalonië krijgen de deelnemers een onverhard parcours, met hier en daar een sliertje asfalt, voor de wielen geschoven. Sébastien Ogier begon uitstekend aan zijn wedstrijd en reed in de eerste klassementsrit de snelste tijd. In de daaropvolgende rit kreeg de Fransman een opdoffer te verwerken. Meteen na de start liet de stuurbekrachtiging van zijn Citroën C3 WRC het afweten waardoor hij in de 19 km lange rit 44.6 sec verloor. Op weg naar de laatste rit van de voormiddag, eentje van 38.85 km, probeerde Ogier het probleem op te lossen. Zonder succes. De Fransman en eerste belager van Tänak in het WK verloor nog eens 2:47.6 waardoor hij in de stand helemaal wegzakt en zijn kansen op een zevende opeenvolgende wereldtitel zo goed als zeker mag opbergen. Op de vraag hoe hij zich fysiek en mentaal voelde reageerde Ogier cynisch: “Ik voel me fantastisch. Maar er is niet veel wat ik kan doen.”

Tänak dicht bij wereldtitel

Na de pech van Ogier is de strijd voor de wereldtitel op dit moment herleid tot een duel tussen Neuville en Tänak. De Belg doet wat hij moet doen: aanvallen. Neuville won vrijdagochtend één rit en staat in de stand tweede na teamgenoot Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe) die in de 38.85 km, ondanks een lekke band op 5 km van de finish, de snelste tijd reed. Het verschil tussen Sordo en Neuville bedraagt één seconde. Neuville heeft op zijn beurt een voorsprong van 6.5 sec op WK leider Ott Tänak. Om zijn WK-kansen gaaf te houden moet Neuville dit weekend minstens 12 punten meer scoren dan Tänak. Lukt dat niet dan is de Est zondag wereldkampioen.

Neuville: “Er is ruimte voor nog meer”

“Ik probeer te pushen. Op het asfalt was het niet makkelijk met mijn zachte banden maar al bij al ben ik zeer tevreden met mijn bandenkeuze en over mijn ochtend. Er is nog ruimte voor meer”, zei een gemotiveerde Thierry Neuville. Ott Tänak bleef rustig onder de omstandigheden. “We strijden nu met Neuville en doen ons best. We zijn nog maar drie ritten ver.”

Vrijdagnamiddag wordt dezelfde lus van drie klassementsritten als vrijdagvoormiddag gereden. De rally van Catalonië eindigt zondagnamiddag.