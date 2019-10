Rally van Catalonië: Kris Meeke opnieuw snelste tijdens shakedown, Neuville pas negende Redactie

24 oktober 2019

15u08

Bron: Belga 0 WRC-Rally Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) was, net zoals in de rally van Wales, de snelste tijdens de shakedown, de laatste officiële test in aanloop van de start van het rallyweekend. Meeke was 0,3 seconde sneller dan thuisrijder Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). Van de titelkandidaten was Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) met de zesde tijd de snelste. Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) reed de achtste tijd, net voor Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC).

Net zoals hij dat deed tijdens de shakedown van de voorbije rally’s van Turkije en Wales was Kris Meeke ook donderdag de snelste in de 2 km lange shakedown in Catalonië. Het parcours bestond uit één kilometer gravel in combinatie met één kilometer asfalt. Het is een voorproefje wat de rijders de komende dagen te wachten staat. Op vrijdag zijn dat gravelwegen waarna de wagen ‘s avonds volledig omgebouwd wordt naar asfaltconfiguratie.

Titelkandidaten verderop

Meeke zette zijn snelste tijd, zoals iedereen, neer bij zijn derde doortocht. Dat had vooral te maken met het onverhard gedeelte dat gaandeweg de ochtend opdroogde. Naarmate er wagens over het parcours reden, werden de tijden scherper. Met een zesde tijd wat Tänak 1,8 secondne trager dan teamgenoot Meeke en 0,4 seconde sneller dan titelrivaal Ogier. Thierry Neuville was met zijn negende tijd 1,1 seconde trager als Tänak en 0,7 seconde als Ogier.

De deelnemers aan de rally van Catalonië krijgen verdeeld over drie dagen 17 klassementsritten te verwerken goed voor een totaal van 325,56 km. Op vrijdag zijn er twee lussen van telkens drie klassementsritten waarvan La Fatarella met zijn 38,85 km de langste is. Op zaterdag zijn er eveneens twee lussen van drie ritten waarna de dag wordt afgesloten met een 2,4 km lange superspecial in Salou. Op zondag zijn er vier ritten. De rally eindigt traditioneel met de powerstage.