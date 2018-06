Racepiloot in hachelijke situatie als zijn wagen vuur vat, maar dan schiet zijn vader tussen de vlammen door te hulp MDB

21 juni 2018

09u09

Bron: NBC 0

Noem het gerust vaderinstinct. Dean Jones twijfelde niet wanneer zijn zoon Mike crashte tijdens een race in de Virginia’s South Boston Speedway. Meteen na het ongeluk vatte de wagen van Mike Jones vuur en zijn vader handelde razendsnel. In een mum van tijd stond Dean op het parcours om zijn zoon uit de hachelijke situatie te redden. Ondanks de vele vlammen lukte het hem toch om zoonlief in veiligheid te brengen. Het mag dan wel een heldhaftige daad zijn, Dean kan wel een sanctie krijgen van NASCAR omdat hij zomaar de baan opliep.