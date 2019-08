Racebelofte Billy verloor op 17-jarige leeftijd zijn twee benen in horrorcrash maar maakte straffe comeback Redactie

13 augustus 2019

08u43 4

De Britse Billy Monger racet al sinds zijn drie jaar. In april 2017 was de 17-jarige een beloftevolle racepiloot in de Formule 3, maar een horrorcrash tijdens een race op het circuit van Donington in Engeland veranderde zijn leven. Zijn beide benen werden geamputeerd. De jonge Monger was echter niet van plan om op te geven.

Billy Monger pleitte er bij de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) voor dat mindervalide racers ook zouden mogen wedstrijden rijden in eenzitters. In december 2017 gaf de FIA toe, en was Monger al klaar voor zijn eerste race voor team Carlin in een aangepaste eenzitter. Hij werd meteen derde.

Sindsdien blijft Monger racen en ondertussen is hij ook sportcommentator tijdens Formule 1-races voor de zender Channel 4. Afgelopen mei werd de 20-jarige Monger voor het eerst sinds zijn amputaties eerste in een race, in de Pau Grand Prix. Het blijft zijn droom om in de Formule 1 te rijden.

Volg het revalidatieproces en de comeback van Billy Monger vanavond om 22.35 uur in Telefacts Zomer.