Raceauto schept mecanicien op in pitlane

09 juni 2019

18u12

Bron: AP 1 IndyCar In het Texaanse Fort Worth ging Takuma Sato de mist in tijdens de negende manche in het IndyCarkampioenschap. De Japanse rijder van team Rahal Letterman Lanigan schatte zijn pitstop helemaal verkeerd in, waardoor hij mecanicien Chris Welch opschepte.

De man maakte een flinke buiteling, maar liep geen breuken of andere zware verwondingen op. Hij werd ter plaatse onderzocht en mocht beschikken. “Het gebeurt, en het is niet de eerste keer dat dit me overkomt”, reageerde hij nuchter . “Ik maakte het hier nog al mee, dat is gewoon het risico van de job. Deze jongens riskeren hun leven en wij ook. Dat is waarom we het zo leuk vinden.”

Op het moment van het incident stond Sato aan de leiding, maar hij finishte uiteindelijk op de 15de plaats. De Amerikaan Josef Newgarden (Penske) kwam als winnaar uit de bus en verstevigde meteen zijn leidersplaats in de tussenstand. Newgarden haalde het na 248 rondes en bijna twee uur wedstrijd voor zijn landgenoten Alexander Rossi (Andretti) en Graham Rahal (Rahal Letterman Laniga).

Voor de IndyCarkampioen van 2017 was het de dertiende zege uit zijn carrière, de derde dit jaar. Op 23 juni gaat de competitie verder met de manche in Elkhart Lake (Wisconsin).

